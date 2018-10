JAKARTA - MNC Group kembali mendapatkan penghargaan Top Corporate Social Responsibility (CSR) 2018 dari Top Business yang bekerja sama dengan sejumlah lembaga kredibel lainnya. Dalam kesempatan itu, MNC Group meraih 4 penghargaan sekaligus.

Ketua MNC Peduli Jessica Herliani Tanoesoedibjo mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada MNC Group merupakan pencapaian yang sangat membanggakan.

"Ini membuktikan bahwa MNC Group berkomitmen penuh di bidang CSR," kata Jessica di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Menurut dia, ini merupakan tahun kedua MNC Group mendapatkan penghargaan dari Top CSR 2018. Pada tahun sebelumnya, MNC juga meraih Top CSR 2017 on SDGs: Community Services for Education and Health.

 

Selain itu, di kategori yang sama juga Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mendapatkan penghargaan sebagai Top Leader on CSR Commitment 2017.

Dengan raihan penghargaan ini, Jessica berharap MNC Group dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dan berkomitmen penuh dengan membantu beban masyarakat agar lebih sejahtera.

"Karena ini adalah bentuk komitmen tanggung jawab sosial dari perusahaan," imbuh Jessica.

Berikut 4 kategori penghargaan yang diraih MNC Group dalam Top CSR 2018:

1. MNC Group sebagai TOP CSR 2018 sektor Media, Finance & Property

2. Hary Tanoesoedbjo, Chairman MNC Group sebagai Top Leader on CSR Commitment 2018

3. PT Bank MNC Internasional Tbk memenangkan Top CSR Improvement 2018

4. Ageng Purwanto, Pejabat Eksekutif MNC Bank sebagai TOP Leader on CSR Committment 201

Top CSR adalah kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan (award) tertinggi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Indonesia, yang dinilai telah menjalankan program CSR/PKBL/Community Development terbaik.

Kegiatan Top CSR diselenggarakan oleh Top Business yang bekerja sama dengan sejumlah lembaga kredibel seperti Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Masyarakat CSR Indonesia, SGL Management, Asia Business Research Center, Mitra Bhadra Consulting, Yayasan PAKEM dan PPM Manajemen.

Selain itu, ada pula lembaga Alvara, Indonesia CSR Society, Dwika Consulting, Sinergi Daya Prima, dan Solusi Kinerja Bisnis. Kegiatan ini diikuti oleh 150 perusahaan terkemuka dari berbagai sektor industri dan 450 audiens dari kalangan direksi, komisaris, dan staf CSR.

(wal)