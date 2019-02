BATAM – Motif Bripka Kristian Poltak Bosta Sitorus mengakhiri hidupnya dengan cara menembak kepalanya sendiri masih misterius.

Namun, kematian Poltak seakan telah tergambar di akun Facebook-nya. Poltak mengunggah link YouTube sebuah lagu milik Radiohead berjudul "Street Spirit (Fade Out)". Tautan tersebut diiringi keterangan, "Pagi-pagi dengerin ginian dulu" tulis Poltak.

Lagu Radiohead ini seakan membicarakan tentang kematian. Bahkan ada lirik berbunyi, 'All these things will one day swallow hole' atau yang berarti 'Suatu hari nanti semuanya akan menghilang’. Pada lirik lainnya tertulis, 'I can feel death, can see its beady eyes' yang artinya 'Aku dapat merasakan kematian dan bisa melihat matanya yang berbinar-binar’.

Sementara itu, gambaran rumah tangga yang harmonis tampak dalam unggahan sang istri, Hilda Delfia. Pada unggahan terakhir Hilda, 10 Februari 2019, keduanya berfoto bersama dua buah hati mereka yang diiringi dengan caption bertuliskan “4years and 6months of marriage life. God bless our lil family'.

Sayangnya, 3 hari pasca-unggahan tersebut, Bripka Poltak dikabarkan meninggal dengan cara bunuh diri. Ia nekat menghabisi nyawanya menggunakan senjata api yang ditembakkan ke bagian kepala.

Tak hanya dugaan bunuh diri yang menarik perhatian banyak pihak, Mapolsek Batu Ampar yang menjadi lokasi bunuh diri juga membuat warga Batam terkejut.

(qlh)