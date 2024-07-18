3 Fakta Ajudan Wakapolres Sorong Tewas Tergantung, Polisi Gali Motifnya

AJUDAN Wakapolres Sorong, Kompol Emmy Fenitiruma, Bripda Riko Roy Nussy (RNN), ditemukan tewas tergantung.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Polisi Gali Motif Bunuh Diri

Kapolres Sorong, AKBP Edwin Parsaoran di Sorong, Selasa, mengungkapkan kronologi kejadian tewasnya Bripda RNN.

Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk tetangga yang berada di areal lokasi kejadian untuk memastikan kebenaran motif dari kematian RN.

”Kami masih melakukan pendalaman terhadap motif kematian RN dengan meminta keterangan para saksi dan menunggu hasil visum," ujarnya kepada awak media, dikutip Rabu (17/7/2024).

2. Tidak Ada Bekas Kekerasan

Edwin memastikan bahwa tidak terdapat bekas kekerasan di tubuh RN, sehingga dipastikan kasus kematiannya murni bunuh diri.

Bripda RNN ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh saudara kandungnya pada Senin 15 Juli 2024, sekira pukul 17.30 WIT di kediaman Wakapolres Sorong.