ALABAMA - Tornado menghantam negara bagian selatan Alabama, Amerika Serikat pada Minggu 3 Maret 2019 , menewaskan 23 orang, lapor kepolisian setempat.

Otoritas terkait menambahkan tornado juga merusak pohon, bangunan dan jalan.

"Namun jumlah korban tewas adalah 23 hingga saat ini," kata pejabat kepolisian setempat, Jay Jones mengutip AFP, Senin (4/3/2019). Menambahkan di antara korban tewas ada anak-anak.

Sejumlah korban luka saat ini dirawat di rumah sakit.

Petugas sedang melakukan operasi pencarian korban yang hilang, namun dihentikan pada Minggu malam, dan akan dilanjutkan pada Senin pagi waktu setempat.

"Kehancuran akibat tornado luar biasa," kata Jay.

"Saya tidak bisa mengingat setidaknya dalam 50 tahun terakhir ... sebuah situasi di mana kita telah kehilangan nyawa yang kita alami hari ini."

Lebih dari 6.000 rumah gelap karena listrik di Alabama dimatikan. Sementara 16.000 rumah di Georgia, negara tetangga Alabama.

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Maret 2019