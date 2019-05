NEW DELHI - Masjid Jama di India telah melarang kunjungan turis setelah sebuah video viral memperlihatkan dua gadis menari di dalam tempat suci di New Delhi yang terkenal itu.

Diwartakan RT, Jumat (3/5/2019), video viral yang direkam dengan menggunakan aplikasi TikTok itu memperlihatkan dua gadis menari di dalam masjid dan melakukan handstand. Video-video lain telah muncul yang menunjukkan orang lain menari dan bernyanyi di masjid.

Video: YouTube/Times of India.

Beberapa pengguna Twitter marah dengan rekaman itu, mengecam tarian itu sebagai "vulgar."

So the interior of Jama Masjid Delhi has been made out-of-bound after such TikTok videos surfaced. Imagine the brouhaha if a non-Muslim had disrespected the mosque like this pic.twitter.com/HkyEiCKDmB— Zain Awan⚡ (@zayen) April 29, 2019