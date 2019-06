View this post on Instagram

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Duka cita dan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya Ibu Hajjah Kristiani Herrawati Yudhoyono di Singapura pada hari ini. Almarhumah adalah seorang tokoh yang senantiasa memberi inspirasi dan teladan sebagai istri dan Ibu Negara yang setia mendampingi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono semasa menjadi Presiden, sebagai ibu dari anak-anaknya, dan sebagai putri seorang prajurit. Selamat jalan Ibu Ani, semoga amal ibadah dan baktimu untuk bangsa ini diterima di sisi Allah SWT. Kepada Bapak SBY dan segenap keluarga besar almarhumah kiranya diberiNya kekuatan dan kesabaran.