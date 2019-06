NEW JERSEY - Seorang pria New Jersey, AS yang menjadi tersangka pembunuhan seorang nenek dan bocah berusia 9 tahun, melarikan diri dari polisi sambil menyiarkan langsung pengejaran di Facebook.

Terrance J. Matthews (23) diduga membunuh adik laki-lakinya dan neneknya yang berusia 68 tahun pada Rabu (19/6) malam di sebuah rumah di Eastbrook Lane di Willingboro.

Pihak berwenang mengatakan Matthews dan seorang perempuan bernama Krissida Williams (22), bertengkar di telepon pada Rabu pagi

Saat Williams kembali ke rumah pada hari, ia menemukan saudara lelakinya, Ishon Mathiln Jr, dan neneknya, Jennifer Vassell, telah ditusuk berulang kali.

Penyelidik percaya Ishon ditenggelamkan di bak mandi, lapor New York Post.

Kejahatan mulai terungkap sekitar pukul 10 pada Kamis pagi, ketika pasangan itu muncul di toko Wawa Township Westampton dan Williams mengatakan kepada seorang karyawan bahwa Matthews telah membunuh keluarganya.

Matthews kemudian melarikan diri dari toko. Namun polisi berhasil menangkapnya berjam-jam kemudian.

"Cops on me (polisi ingin menangkap saya-red)," katanya sambil siaran langsung di Facebook berdurasi satu setengah menit.

Suara sirene mobil polisi terdengar dalam video itu.

Pengejaran berakhir setelah Matthews menabrakkan mobilnya ke tiang. Dia dibawa ke rumah sakit setempat sebelum dipindahkan ke Burlington County Jail di Mount Holly.

