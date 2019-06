RAJASTHAN - Setidaknya 14 orang tewas dan lebih dari 50 lainnya cedera ketika hujan lebat dan angin kencang menyebabkan tenda besar runtuh di negara bagian Rajasthan, India, pada Minggu (24/6/2019).

Beberapa orang tersengat listrik saat tenda runtuh, dan yang lain tewas tertimbun puing-puing yang jatuh, menurut laporan Reuters.

Media lokal Hindustan Times mengatakan 300 orang berkumpul di dalam tenda untuk acara keagamaan.

Insiden itu terjadi di distrik Barmer di Rajasthan.

Menteri manajemen bencana dan bantuan negara Bhanwar Lal Meghwal mempertanyakan mengapa panitia tidak mematikan pasokan listrik mengingat cuaca sedang hujan.

Investigasi telah diluncurkan untuk menyelidiki insiden tersebut.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan di Twitter saat ini pihaknya fokus ke keluarga korban.

Collapse of a ‘Pandaal’ in Rajasthan’s Barmer is unfortunate. My thoughts are with the bereaved families and I wish the injured a quick recovery: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) 23 Juni 2019