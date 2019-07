CALIFORNIA - Seorang penembak melepaskan tembakan ke sebuah festival makanan utama di negara bagian California, Amerika Serikat (AS) pada Minggu, menyebabkan tiga orang tewas dan beberapa lainnya terluka.

Rekaman di NBC menunjukkan orang-orang berlari ketika tembakan terdengar di Gilroy Garlic Festival, 48 kilometer tenggara San Jose, salah satu festival makanan terbesar di negara itu.

#BREAKING UPDATE: Ambulance crews were told 11 people down in a reported shooting at the Gilroy Garlic Festival. https://t.co/ufzR4VllUL pic.twitter.com/giApm5t2bX— Stephen Ellison (@sj_ellison) July 29, 2019