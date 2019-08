NEW DELHI - Menteri Pertahanan India mengisyaratkan bahwa negaranya mungkin mengubah kebijakan tidak menjadi negara pertama kali yang menggunakan pada senjata nuklir, di tengah meningkatnya dengan Pakistan terkait Kashmir.

India berkomitmen pada tahun 1999 untuk tidak menjadi yang pertama menggunakan senjata nuklir dalam konflik apa pun. Di antara tetangga-tetangga India, China memiliki doktrin yang serupa tetapi saingan beratnya, tidak untuk Pakistan.

Baca juga: 5 Prajurit Tewas Imbas Baku Tembak Militer Pakistan dan India di Perbatasan Kashmir

Baca juga: Pakistan Desak DK PBB Gelar Pertemuan, Bahas Tindakan India di Kashmir

Visited Pokhran today and paid homage to the former Prime Minister of India and one of the stalwarts of Independent India, Atal Bihari Vajpayee ji on his first death anniversary. pic.twitter.com/fhyGyolDqc— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 16, 2019