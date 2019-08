KASHMIR - Tentara Pakistan mengatakan pasukan India melintasi garis kendali (LoC) di wilayah Kashmir yang disengketakan, menewaskan sejumlah orang

Mengutip Al Jazeera Jumat, (16/8/2019) Pakistan mengatakan setidaknya tiga tentaranya dan lima tentara India tewas, setelah baku tembak di wilayah Kashmir.

Dalam sebuah tweet, juru bicara militer Pakistan Jenderal Asif Ghafoor mengatakan, "Putra Tanah Air yang pemberani kehilangan nyawanya saat menjalankan tugas" di kota Buttal.

In efforts to divert attention from precarious situation in IOJ&K,Indian Army increases firing along LOC.

3 Pakistani soldiers embraced shahadat. Pakistan Army responded effectively. 5 Indian soldiers killed, many injured, bunkers damaged. Intermittent exchange of fire continues. pic.twitter.com/wx1RoYdiKE