INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menteri Pakistan Pastikan Lanjutkan Serangan ke Afghanistan untuk Lawan Terorisme

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |08:22 WIB
Menteri Pakistan Pastikan Lanjutkan Serangan ke Afghanistan untuk Lawan Terorisme
Menteri Pakistan pastikan lanjutkan serangan ke Afghanistan untuk lawan terorisme (Foto: BBC)
PAKISTAN - Pakistan akan terus melancarkan serangan terhadap Afghanistan sebagai bagian dari operasi militer baru yang bertujuan melawan terorisme.

Hal ini diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif kepada BBC. Asif mengatakan serangan udara tersebut menargetkan kelompok-kelompok yang dituduh Pakistan menyasar pasukan keamanan dan warga sipil.

Sebelumnya, pejabat senior di Pakistan hanya mengakui satu kali serangan serupa di negara tetangganya, pada bulan Maret tahun ini.

Pemerintahan Taliban di Afghanistan menggambarkan serangan itu sebagai pelanggaran kedaulatannya.

“Benar bahwa kami telah melakukan operasi di Afghanistan dan kami akan terus melakukannya. Kami tidak akan menyajikannya dengan kue dan kue kering. Jika diserang, kami akan menyerang balik,” kata Asif kepada BBC Urdu.

Dia juga menepis kekhawatiran mengenai legalitas serangan tersebut, dan mengatakan bahwa Pakistan tidak memberi tahu Taliban tentang serangan yang akan terjadi.

“Ini akan menghilangkan unsur kejutan. Mengapa kita harus memberi tahu mereka, ‘bersiaplah, kami akan datang’?,” lanjutnya.

Taliban mengatakan pernyataan itu tidak bertanggung jawab dan memperingatkan Pakistan bahwa serangan lintas batas akan memiliki konsekuensi.

Seperti diketahui, ketegangan meningkat antara Pakistan dan Afghanistan sejak Taliban menguasai negara itu pada tahun 2021. Pakistan menuduh faksi Taliban, Taliban Pakistan atau TTP, memiliki tempat perlindungan di Afghanistan.

