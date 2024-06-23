Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dituduh Nistakan Al-Quran, Seorang Turis di Pakistan Dihakimi dan Dibakar Massa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |19:36 WIB
Dituduh Nistakan Al-Quran, Seorang Turis di Pakistan Dihakimi dan Dibakar Massa
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

PESHAWAR - Pihak berwenang Pakistan telah memulai penyelidikan untuk mengidentifikasi dan menangkap anggota gerombolan yang membunuh seorang turis lokal yang dituduh melakukan penistaan agama. Turis itu dianiaya dibakar setelah massa menyerang kantor polisi yang menagannya dan membawanya keluar, kata para pejabat.

Massa memukuli pria tersebut hingga tewas pada Kamis, (20/6/2024) malam setelah menuduhnya membakar halaman-halaman Al-Quran. Mereka membakar kantor polisi di Madyan, barat laut Pakistan dan melukai delapan polisi, kata kepala polisi daerah Divisi Malankand Mohammad Ali Gandapur kepada Reuters.

“Setelah awalnya menyelamatkan pria tersebut dari kerumunan, polisi membawanya ke kantor polisi di Madyan, namun pengumuman dari pengeras suara masjid meminta penduduk setempat untuk keluar,” kata Gandapur, setelah itu massa menyerbu stasiun tersebut.

Hukuman mati tanpa pengadilan merupakan hal biasa di Pakistan, sebuah republik Islam di mana penistaan agama secara hukum dapat diancam dengan hukuman mati.

Proses hukum sering kali diawali dengan tindakan main hakim sendiri berdasarkan rumor atau keluhan dan tindakan Amerika Serikat (AS). Komisi Kebebasan Beragama Internasional mengatakan dalam sebuah laporan mengenai Pakistan pada Desember bahwa dalam banyak kasus, para pelakunya beroperasi tanpa mendapat hukuman.

Video grafis dari insiden terbaru tersebut, yang diverifikasi oleh polisi kepada Reuters, menunjukkan massa yang heboh menyeret tubuh telanjang dan berlumuran darah di jalan-jalan, dan kemudian membakarnya. Rekaman itu menjadi viral di media sosial dan memicu kemarahan di kalangan pengguna di Pakistan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183549/vaksin_polio-tV4p_large.jpg
Pakistan Selangkah Lagi Sukses Akhiri Endemi Polio, Narasi Konspirasi dan Misinformasi Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183026/serangan_bom_bunuh_diri_di_pakistan-Eoqw_large.jpg
Serangan Bom Bunuh Diri Dekat Mobil Polisi, Pakistan  Tuduh India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179980/tentara_taliban_afghanistan_di_perbatasan-ZxHV_large.jpg
Perundingan Damai Afghanistan-Pakistan Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177462/pakistan-TRnD_large.jpg
Gencatan Senjata, Serangan Bunuh Diri Tewaskan 7 Tentara Pakistan di Perbatasan Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161434/tentara_pakistan_berjaga_di_provinsi_balochistan-n52f_large.jpg
Redam Pemberontakan, Pakistan Tangguhkan Layanan Seluler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139637/puan-hpVg_large.jpg
Ketua DPR Dorong Perdamaian Pakistan-India Lewat Jalur Diplomasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement