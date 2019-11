NEW YORK – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis mengumumkan bahwa dia akan memindahkan kediaman pribadinya dari New York ke Palm Beach, Florida. Trump mengklaim bahwa dirinya dan keluarganya “diperlakukan dengan sangat buruk” di kota kelahirannya itu.

"Aku dan keluargaku akan membuat Palm Beach, Florida, Tempat Tinggal Tetap kami," kata Trump melalui Twitter sebagaimana dilansir AFP, Jumat (1/11/2019).

"Saya menghargai New York, dan orang-orang New York, dan akan selalu menghargainya, tetapi sayangnya, terlepas dari kenyataan bahwa saya membayar jutaan dolar dalam pajak kota, negara bagian, dan lokal setiap tahun, saya telah diperlakukan dengan sangat buruk oleh para pemimpin politik dari baik kota dan negara bagian," tulisnya. Dia menambahkan bahwa hanya "sedikit yang diperlakukan lebih buruk."

Trump Tower New York. (Reuters)

Menurut sebuah laporan dari The New York Times, Trump - yang merupakan penduduk asli New York - dan istrinya Melania, mengajukan deklarasi domisili secara individu pada September mengubah tempat tinggal utama mereka dari Manhattan ke Palm Beach.

The New York Times juga menulis bahwa pejabat Gedung Putih menolak untuk mengatakan mengapa Trump mengubah tempat tinggal utamanya tetapi mengutip sumber yang dekat dengan presiden yang mengatakan itu terutama untuk keperluan pajak.

Selain Gedung Putih, tempat tinggal utama Trump sekarang akan menjadi resor Mar-a-Lago, tempat Trump telah menghabiskan 99 hari sejak menjadi presiden - dibandingkan dengan hanya 20 hari di tempat tinggal sebelumnya di Trump Tower.

"Saya benci harus membuat keputusan ini, tetapi pada akhirnya akan menjadi yang terbaik untuk semua yang peduli," cuit Trump. Dia menambahkan bahwa New York "akan selalu memiliki tempat khusus di hatiku!"

Tetapi New York tidak selalu balik menyukai Trump: Demonstrasi di luar Trump Tower adalah hal yang biasa, dan Trump telah beberapa kali berselisih dengan kota dan negara bagian.

