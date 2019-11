SEBUAH video yang memperlihatkan seorang pengendara motor di India membanting motornya dengan frustrasi, kemudian menangis, setelah ditilang karena mengemudi tanpa helm, menjadi viral di media sosial. Video yang dibagikan oleh seorang jurnalis di Twitter itu dilaporkan terjadi di Jembatan Begum di Meerut, Negara Bagian Uttar Pradesh, India.

Dalam video tersebut, pria itu terlihat membanting sepedanya dari satu sisi dan kemudian di sisi lain, setelah dia ditilang. Setelah membanting-banting motornya, pria itu duduk di atasnya dan menangis.

Peristiwa itu direkam oleh orang yang lewat dan petugas polisi lalu lintas yang menangkapnya. Dalam video yang dilansir Indian Express tersebut, petugas polisi lalu lintas akhirnya menghampiri pria yang menangis itu dan menghiburnya.

Agitated over traffic challan, a biker in UP's Meerut took out his anger on his motorcycle. He later sat on the fallen bike and started crying as traffic cops stood and watched the entire drama unfolding on a busy street in the city. @Uppolice pic.twitter.com/lZ8TfQYUWt