IOWA - Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Joe Biden mencium bibir cucunya yang berusia 19 tahun saat berkampanye di Iowa pada Minggu 2 Februari 2020, memicu polemik warganet AS.

Peristiwa itu bermula saat Mantan wakil presiden era Presiden Baracak Obama, itu memasuki acara kampanye di Clarke University di Dubuque, sambil memegang tangan Finnegan Biden, yang merupakan putri putranya, Hunter.

"Saya ingin memperkenalkan Anda cucu perempuan saya, Finnegan Biden. Alasan saya bertanya kepada Finnegan, kakek selalu diizinkan mempermalukan cucu perempuan mereka," kata Biden.

Dia kemudian menjelaskan perbedaan antara anak perempuan dan cucu perempuan di hadapan massa.

"Tapi cucu perempuan tidak hanya mencintai kakek mereka, tetapi mereka juga menyukainya. Dan itu hal yang hebat. Terima kasih, sayang," katanya kemudian mencium bibir cucunya.

