TEHERAN - Wakil Menteri Kesehatan Iran Iraj Harirchi dinyatakan positif virus korona atau Covid-19.

Seorang juru bicara kementerian kesehatan Iran, mengutip RT Rabu (26/2/2020) mengonfirmasi dalam sebuah wawancara televisi pada Selasa bahwa Harirchi telah terinfeksi dan sedang karantina.

Video yang menunjukkan Harirchi telah terinfeksi dengan virus korona beredar. Ia terlihat sering menyeka keningnya dan terlihat batuk pada saat konferensi pers beberap jam sebelum dia secara resmi didiagnosis terpapar Covid-19.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who is infected with #CoronaVirus had a joint presser along with spokesman of the government Rabiei yesterday among journalists. A footage published earlier had raised suspicion that he might had been infected with the virus. pic.twitter.com/IWKsga06SC