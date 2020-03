MANADO - Empat pusat perbelanjaan di Kota Manado, Sulawesi Utara, bakal tutup sementara guna menghindari penyebaran virus corona atau Covid-19. Penutupan ini juga selaras dengan instruksi pemerintah agar warga menghindari kerumunan dan mengurangi aktivitas di luar.

Keempat pusat perbelanjaan yakni IT Center Manado, MTC Megamas, Megamall dan Transmart Mall.

IT Center Manado tutup mulai, Minggu (29/3/2020) sampai 13 April 2020. MTC Megamas, Megamall tutup mulai 1 sampai 12 April 2020. Sedangkan Transmart Mall tutup mulai 30 Maret 2020 sampai dengan batas waktu belum ditentukan.

Owner Megamas, Amelia Tungka mengatakan, Megamall dan MTC akan akan beroperasional kembali pada 13 April 2020.

"Sebenarnya beberapa tenant di dalam tetap menginginkan buka karena sebagian besar mal di Manado telah tutup. Kebijakan yang diambil oleh manajemen adalah yang tetap beroperasional supermarket dan F&B yang tetap ingin melayani take away via online sesuai permintaan dari tenant," kata Amelia saat dikonfirmasi Okezone.

Berbeda dengan Transmart Mall, Tenant relation Sr. Manager, Sariana Destiana mengatakan penutupan sementara mulai 30 Maret 2020 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

"Untuk store Transmart, Bank, Atm, Pharmacies/healthcare outlet akan tetap operasional guna memenuhi kebutuhan konsumen," kata Sariana.

