JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima bantuan ribuan alat tes virus COVID-19 dari Pemerintah Singapura. Bantuan diserahkan langsung oleh Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumay Nayar. Selain alat tes, ikut diserahkan bantuan lain, yakni Alat Pelidung Diri atau APD untuk tenaga medis.

"Hari ini hari Jumat tanggal 3 April 2020, kita menerima bantuan dari Pemerintah Singapura untuk Indonesia," kata Tito usai menerima bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Duta Besar Singapura, Anil Kumay Nayar di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Ikut hadir mendampingi Mendagri dalam menerima penyerahan bantuan dari Singapura, Plt.Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Hudori, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, dan Plt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA . Menurut Mendagri, bantuan yang diserahkan langsung oleh Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumay Nayar berupa alat tes kit untuk COVID-19. Jumlahnya, mencapai 10 ribu.

"Bapak Anil (Duta Besar Singapura), beliau hari ini menyerahkan alat tes kit untuk COVID-19 sebanyak 10 ribu," ujarnya.

Bantuan ini, lanjut Tito, adalah bentuk dukungan nyata dari Pemerintah Singapura untuk Indonesia. Tito juga mengungkapkan jika selain bantuan yang diserahkan ke Kemendagri, sebagian bantuan lainnya telah diserahkan ke Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berdekatan dengan Singapura. Bantuan yang diberikan bermacam-macam.

"Yang diberikan mulai dari ventilator, ada termo scanner, kemudian juga ada masker, ada APD, juga alat pelindung diri seperti protection gowns. Itu semua diserahkan sudah ke Pemerintah Kota Batam. Di terima langsung oleh Bapak Walikota Batam Pak Rudi (Muhammad Rudi)," katanya.

Sementara bantuan yang diserahkan Duta Besar Singapura untuk Indonesia ke Kemendagri, kata Tito, berupa tes kit COVID-19. Jumlahnya sebanyak 10 ribu alat. Saat ini alat tes kit sebagian besar masih di bandara. Di simpan di storage dengan suhu minimal -15 derajat celcius.

" Nah nanti bantuan ini akan kita serahkan, kita sampaikan dan kita laporkan kepada Gugus Tugas maupun pada Menkes. Nanti Menkes dan Gugus Tugas yang akan mendistribusikan kemana barang ini akan diserahkan atau digunakan, rumah sakit mana, kota mana, dan lain-lain," ujarnya.

Atas bantuan yang diberikan, Tito mengucapkan terima kasih. Atas nama pemerintah Indonesia, ia mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar Singapura yang mewakili Pemerintah Singapura. Mendagri pun berharap, hubungan dan kerjasama baik yang selama ini telah terjalin antar kedua negara kian erat lagi. Terutama di tengah krisis kesehatan karena wabah COVID-19. Tito berharap, kedua negara bahu membahu, saling bantu memerangi virus Corona.

" Semoga hubungan kerjasama baik sudah selama ini antara Indonesia dan Singapura di tengah krisis kesehatan karena COVID-19 ini akan membuat hubungan kerjasama kita menjadi semakin baik. Sahabat adalah bukan hanya sahabat pada saat suka tapi juga saat kita menghadapi masalah, a true friends is friend not only in happiness but trickle in troubles. Terima Kasih banyak Ambassador Anil," katanya. (CM)

