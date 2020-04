WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan bahwa negaranya telah meminta China untuk secara permanen menutup pasar basah satwa liarnya, dengan mengutip hubungan antara pasar-pasar tersebut dan penyakit zoonosis.

Virus corona baru diyakini telah muncul di pasar di pusat Kota Wuhan Cina akhir tahun lalu. Virus ini telah menyebar ke seluruh dunia menewaskan lebih dari 180.000 orang dan menginfeksi lebih dari 2,6 juta.

"Mengingat hubungan yang kuat antara satwa liar ilegal yang dijual di pasar basah dan penyakit zoonosis, Amerika Serikat telah meminta Republik Rakyat Tiongkok untuk secara permanen menutup pasar basah satwa liar dan semua pasar yang menjual satwa liar ilegal," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters, Kamis (23/4/2020).

Sebelumnya pejabat AS mengatakan virus corona yang menjadi pandemi global berasal dari sebuah laboratorium virologi di Kota Wuhan yang tidak sengaja keluar. Klaim tersebut telah dibantah oleh pejabat China, sementara WHO mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim pejabat AS tersebut.

(dka)