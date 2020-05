JENEWA – Organisasi Pangan Dunia (WFP) memperingatkan bahwa dunia menghadapi mega-kelaparan jika tidak memiliki cukup dana memerangi dampak pandemi virus corona di negara-negara paling rapuh di dunia.

"Apa yang kita hadapi sekarang adalah pandemi ganda ... [dari] kelaparan yang dapat mempengaruhi kita," kata direktur eksekutif WFP David Beasley mengutip Al Jazeera, Jumat (8/5/2020).

Beasley mengatakan WFP bahwa pandemi kesehatan akan segera diikuti oleh pandemi kelaparan.

"Mega-kelaparan berada sudah di depan mata sekarang," katanya.

"Sebelum COVID-19, kita sudah memiliki 135 juta orang kelaparan," lanjutnya.

Respons global

Badan-badan PBB berupaya menciptakan respons global yang terkoordinasi terhadap pandemi COVID-19.

Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, Mark Lowcock mengatakan efek paling merusak dan destabilisasi dari pandemi virus corona akan terasa di negara-negara termiskin di dunia.

"Kecuali jika kita mengambil tindakan sekarang, kita harus siap menghadapi peningkatan yang signifikan dalam konflik, kelaparan dan kemiskinan," katanya memperingatkan.

Kepala pengungsi PBB Filippo Grandi juga mengatakan bahwa dampak pandemi terhadap orang-orang yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan.

Laporan WFP mengatakan, sebelum ada pandemi COVID-19, 135 juta orang di dunia menderita kelaparan parah. Angka ini bisa berlipat ganda jika tidak ada tindakan cepat dan kuat dalam mengatasi virus corona.

The world is coming together in the fight against #COVID19.



Help on the way for fragile countries. Nine airports across the 🌍 are part of WFP's humanitarian air bridge, which will also feature up to 350 passenger flights/month to transport @UN medical and humanitarian teams. pic.twitter.com/51R0juaDxB— World Food Programme (@WFP) May 7, 2020