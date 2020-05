GORONTALO - Provinsi Gorontalo ditunjuk pemerintah pusat menjadi percontohan penerapan new normal bersama Provinsi Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Guna mengecek persiapan penerapan new normal di Provinsi Gorontalo, Kapolda Gorontalo Irjen Pol M. Adnas bersama Komandan Korem (Danrem) 133 Nani Wartabone Kolonel Czi Bagus Antonov Hardito dan para Pejabat Utama Polda Gorontalo serta Sekda Provinsi Gorontalo melakukan peninjauan lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul masyarakat.

Peninjauan dilakukan Kapolda Gorontalo bersama rombongan antara lain di Lokasi TPI (Tempat Pelelangan Ikan), City Mall Gorontalo, Sentral Kota Gorontalo, dan juga Pasar Liluwo Kota Gorontalo.

"Peninjauan ini dalam rangka kesiapan penerapan prosedur standar new normal di sarana perniagaan. Dimana kita ketahui bersama bahwa Provinsi Gorontalo merupakan salah satu dari empat Provinsi yang akan diterapkan program New Normal atau normal baru dalam menghadapi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," jelas Kapolda Gorontalo, Kamis (28/5/2020).

Ditempat terpisah, Kabid Humas Polda Gorontalo AKBP Wahyu Tri Cahyono, SIK menjelaskan, New Normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada sebelum pandemi.

“New Normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona. New Normal utamanya agar warga yg memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan. Jadi bukan sekedar bebas bergerombol atau keluyuran,” jelas Wahyu.

