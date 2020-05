KELOMPOK teror ISIS mengkritik sejumlah ulama karena menutup masjid sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona.

"Mereka yang memihak penutupan [masjid] adalah kelompok yang terkait dengan entitas pemerintah," kata juru bicara ISIS Abu Hamza al-Qurashi dalam pernyataannya mengutip Al Arabiya, Jumat (29/5/2020).

"[Coronavirus] adalah alasan untuk menutup masjid ... kami memiliki bukti bahwa ini adalah alasan utama," lanjut dia.

Imam Kuwait yang kontroversial, Hakem al-Mutayri juga menggemakan sentimen yang sama. Dia mengatakan bahwa Majelis Nasional di Kuwait harus diselidiki karena keputusannya menutup masjid.

Sementara Mohammed Al-Issa, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (MWL), meminta masyarakat untuk mengikuti "semua pedoman kesehatan" selama wabah Covid-19.

It is a religious, legal & moral duty to avoid any kind of gathering during the #coronavirus pandemic. We must work together as a community and follow all health guidelines in order to protect one another. #COVID19 pic.twitter.com/zsTaH2sJ7v— Muslim World League (@MWLOrg_en) March 31, 2020