ATLANTA - Massa yang marah memprotes pembunuhan George Floyd bergerak ke markas besar CNN di Atlanta, Georgia setelah polisi membubarkan sebuah demonstrasi di tempat lain di kota itu. Massa yang mengamuk membakar mobil-mobil polisi, menghancurkan jendela-jendela bangunan, dan merusak logo perusahaan media tersebut.

Pembunuhan George Floyd, seorang pria kulit hitam di Minneapolis yang tewas saat ditahan polisi, telah memicu demonstrasi di berbagai negara bagian di Amerika Serikat (AS). Unjuk rasa di Atlanta pada Jumat (29/5/2020) berakhir di kantor CNN.

CNN HQ in Atlanta getting overrun by leftist protesters that they themselves whipped into a frenzy.



Many are defacing and vandalizing the giant CNN logo outside the building.



You're watching Dr. Frankenstein get destroyed by his own monster.#GeorgeFloyd pic.twitter.com/i6EP0Tl8z5 — Benny (@bennyjohnson) May 29, 2020