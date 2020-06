WASHINGTON - Mantan presiden AS Barack Obama mengatakan ia optimistis Amerika "akan menjadi lebih baik," karena para pemuda terlibat isu-isu yang memicu protes di jalanan.

Obama ikut pertemuan umum daring pada Rabu (3/6) yang diadakan oleh My Brother’s Keeper Alliance, yang diluncurkan Obama pada 2014 untuk mengatasi masalah yang berimbas pada pemuda kulit hitam Amerika.

Obama tidak menyebut nama siapa pun, termasuk Presiden Donald Trump. Namun ia mengatakan sudah waktunya menyoroti masalah dan "membuat penguasa tidak nyaman."

Ia mengatakan ia ingin mereka yang merasa menjadi sasaran polisi dan pihak lain karena ras bahwa nyawa dan mimpi mereka penting.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R— Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020