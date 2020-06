HOUSTON – Sebuah video yang viral menunjukkan seorang gadis kulit hitam berusia 5 tahun di Texas, Amerika Serikat dihibur oleh seorang polisi kulit putih saat demonstrasi kematian George Floyd.

Dalam video ia menangis dan bertanya, "Apakah Anda akan menembak kami?"

Simone Bartee mengikuti demonstrasi bersama orang tuanya di Houston pada Sabtu, 30 Mei. Saat dia menangis seorang polisi menghampirinya dab berlutut, kantor berita KHOU melaporkan .

"Apakah kamu akan menembak kami?" dia bertanya kepada polisi itu, menurut ayahnya, Simeon di Twitter.

Tetapi petugas itu memeluknya dan menjawab, “Kami di sini untuk melindungimu, oke? Kami di sini bukan untuk menyakitimu. ”

"Kamu bisa demonstrasi, kamu bisa berpesta, kamu bisa melakukan apa pun yang Anda inginkan," katanya.

During the protest in Houston yesterday one of the police officers noticed my daughter crying. She asked him “Are you gonna shoot us” he got down on one knee wrapped his arm around her and responded: pic.twitter.com/gQWF7HMf3l— SimeonB 🦉 (@iamsimeonb) June 3, 2020