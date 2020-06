INDIANAPOLIS - Kepolisian Metropolitan Indianapolis menyelidiki tindakan beberapa petugas yang terekam video memukuli seorang wanita menggunakan tongkat.

Rekaman video tersebut beredar di Twitter dan Facebook. Terlihat dalam rekaman dua wanita ditangkap oleh petugas.

Video dimulai dengan seorang petugas pria kulit putih memegang salah satu wanita berkulit hitam dari belakang. Lengan kiri petugas berada di bawah lengan kirinya.

Ada suara-suara terdengar di video dan terlihat debu muncul di dekat wanita itu, menunjukkan bahwa petugas menembakkan bubuk merica. Dua petugas memukulinya dengan tongkat sampai dia jatuh ke trotoar.

Seorang wanita kedua, yang berkulit putih, berdiri di dekatnya, berteriak, "Kenapa dia? Kenapa dia?"

Seorang petugas bergegas ke wanita kedua dan, sambil berteriak "kembali," mendorongnya mundur ke tanah. Dia juga ditundukkan oleh petugas.

Video tidak menangkap momen sebelum petugas menggunakan kekerasan atau apa yang memicu pemukulan tersebut.

Konten video mengandung kekerasan yang bisa membuat ketidaknyamanan

Different angle on 1️⃣1️⃣1️⃣ out of Indianapolis



From this view you can see the cop grope the woman he's restraining, that's why she breaks away



Then of course a half dozen cops beat her for not wanting to be groped



Lawlessness pic.twitter.com/6XXU7qiULj— T. Greg Doucette (@greg_doucette) June 4, 2020