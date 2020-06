LAPORAN New York Times mengutip kesimpulan Intelijen Amerika Serikat (AS) pada Jumat (26/6/2020) menyebutkan bahwa militer Rusia telah menawarkan hadiah kepada militan terkait Taliban di Afghanistan untuk membunuh pasukan AS dan koalisi lainnya.

Mengutip para pejabat yang menjelaskan masalah tersebut, NY Times melaporkan bahwa bulan lalu AS menyatakan unit intelijen militer Rusia yang terkait dengan upaya pembunuhan di Eropa, menawarkan hadiah atas serangan yang sukses pada 2019.

Militan Islam atau unsur-unsur kriminal bersenjata yang dekat dengan mereka, diyakini telah mengumpulkan sejumlah uang, kata surat kabar itu sebagaimana dilansir VOA.

Presiden Donald Trump telah diberi pengarahan tentang penemuan intelijen itu, kata NY Times. Dikatakan Gedung Putih belum mengesahkan langkah apa pun terhadap Rusia sebagai tanggapan atas hadiah itu.

Di antara 20 orang Amerika yang tewas dalam pertempuran sepanjang 2019, Times mengatakan, tidak jelas kematian mana yang dicurigai.

(dka)