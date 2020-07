TEHERAN - Kebocoran gas menyebabkan ledakan besar dan kebakaran di sebuah klinik medis di Teheran utara, menewaskan lebih dari selusin orang dan melukai beberapa lainnya.

Rekaman yang menunjukkan awan asap hitam mengepul dari lokasi kejadian dipublikasikan di media-media lokal. Sementara video-video lainnya di media sosial yang juga merekam kejadian itu memperlihatkan kebakaran besar dan percikan api

Keterangan dinas layanan darurat yang dilansir RT menyebutkan, ledakan itu mengguncang Klinik Medis Sina Athar, tidak jauh dari Tajrish Square, salah satu daerah tersibuk di ibu kota. Insiden itu kemungkinan disebabkan oleh ledakan tabung gas yang digunakan menyimpan gas cair untuk keperluan medis.

Footage allegedly shows an explosion somewhere close to Tajrish square, north of #Tehran #Iran. The cause of the explosion is still unknown. pic.twitter.com/ejiG0ZOLNi