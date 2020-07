CIKARANG – Sabtu (11/7), tak terasa Wuling Motors (Wuling) genap menapaki tahun ketiga dalam perjalanannya di industri otomotif Tanah Air. Menilik perjalanan yang telah dilaluinya, Wuling memulai langkah sejak ground breaking fasilitas pabrik dan supplier park seluar 60 Ha di Greenland International Center (GIIC), Cikarang, Jawa Barat, pada Agustus 2015 silam.

2 tahun kemudian, tepat pada 11 Juli 2017 pabrik Wuling resmi beroperasi dan menjadikan tanggal tersebut sebagai peringatan hari lahirnya di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun, Wuling telah menunjukkan taringnya. Wuling menghadirkan lini produk unggulan, diantaranya seri Confero, seri Cortez, Formo, serta Almaz dengan teknologi Wuling Indonesia Command (WIND). WIND merupakan teknologi perintah suara dengan Bahasa Indonesia pertama.

Selain itu, Wuling pun menjamin layanan penjualan serta purnajual dan membuktikan kedekatannya dengan konsumen melalui jaringan diler yang hingga kini sudah mencapai 116 outlet di berbagai daerah di Tanah Air.

Vice President Wuling Motors Nathan Sun mengatakan, Indonesia merupakan pasar yang penting dalam perkembangan bisnis Wuling. Ia mengaku pihaknya sangat mengapresiasi semua dukungan yang telah diberikan oleh para konsumen dan mitra Wuling dalam kurun waktu tiga tahun.

“Kami akan terus mewujudkan komitmen kami bagi negeri melalui ragam produk andalan serta layanan terbaik sesuai dengan tema ‘Bring the Best for Indonesia’ yang kami bawa dalam perayaan tahun ini,” imbuh Nathan.

Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan di Indonesia, Wuling telah meluncurkan berbagai produk andalannya. Seri Confero menjadi produk pertama Wuling di segmen MPV yang diperkenalkan pada Agustus 2017 dan telah mendapatkan tiga penghargaan. Kemudian tahun berikutnya, tepatnya November 2018, Wuling kembali meluncurkan Formo yang masuk di segmen Light Commercial Vehicle.

Wuling mulai berkembang dan mulai melangkah ke segmen SUV dengan menghadirkan seri Almaz. Seri Almaz ini menjawab kebutuhan konsumen akan platform SUV, yang mana SUV sudah popular di berbagai Negara, seperti Timur Tengah, India, hingga Amerika Serikat.

Di Indonesia, seri Almaz diluncurkan pada Februari 2019. Inovasi terbaru dari Almaz dengan didukung teknologi WIND mulai dipasarkan saat ajang GIIAS pada 2019 lalu. Seri Almaz ini membawa Wuling berhasil mendapatkan enam penghargaan termasuk dua predikat Car of The Year diberikan oleh FORWOT dan Gridoto pada tahun lalu. Tak berhenti di situ, Wuling pun memperluas pasarnya ke mancanegara dengan melakukan ekspor produk berbasis SUV pada September 2019.

Dengan penghargaan yang telah diraihnya, kehadiran Wuling semakin mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Kini, jumlah konsumen Wuling berjalan menuju angka 50.000 di seluruh Tanah Air. Tak hanya itu, untuk membuktikan loyalitasnya terhadap produk Wuling, ribuan konsumen Wuling pun menggabungkan diri mereka ke dalam tiga komunitas.

Kabar baik pun datang dari Wuling kepada para konsumennya. Melalui Wuling Finance yang merupakan captive finance company dari Wuling dan telah beroperasi sejak 9 Mei 2019, konsumen pun tak perlu ragu untuk memiliki kendaraan dalam menunjang aktivitasnya. Sebab, Wuling Finance memberikan kemudahan pada konsumen yang ingin memiliki kendaraan.

Ditambah lagi, Wuling pun juga memiliki aplikasi MyWuling+ yang memberikan kemudahan para penggunanya dalam mengakses berbagai layanan. MyWuling+ dapat menghubungkan antara satu pengguna dengan pengguna lainnya dan menyajikan informasi terbaru dari Wuling via aplikasi di smartphone, sehingga Wuling senantiasa lebih dekat dengan para konsumennya.

Dalam kegiatan CSR, Wuling juga menunjukkan kiprahnya selama di Indonesia dengan menggandeng Rumah Zakat. Sebagai wujud kontribusinya untuk Indonesia, Wuling juga menjadi official partner Bali United dan di masa pandemi ini Wuling memberikan bantuan ke berbagai pihak dalam melawan Covid-19 melalui program kepedulian sosial perusahaan bertajuk #BersamaWulingLawanCorona.

“Kami akan terus berusaha memberikan kontribusi positif melalui produk dan layanan bagi para konsumen serta senantiasa menyajikan pengalaman ‘Drive For A Better Life’ dalam berkendara bersama Wuling. Oleh karena itu, dalam rangka perayaan hari jadi Wuling, kami menghadirkan beragam promo menarik yang dapat memudahkan para pelanggan untuk memiliki produk Wuling,” pungkas Nathan.

Merayakan hari jadinya yang ketiga ini, Wuling memberikan promo berlimpah kepada para pelanggannya. Melalui Wuling 3rd Anniversary Shopping Festival, Wuling menawarkan promo gratis biaya servis selama 4 tahun/50.000 km dan pembayaran Rp100.000 mendapatkan cashback Rp5.000.000. promo ini berlaku untuk semua lini produk Wuling dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Wuling juga menawarkan dua Program Wuling Finance, diantaranya Program New Normal – TDP Kompetitif dan Program Smart Buying ‘Cara Pintar Beli Mobil Wuling’. Program New Normal – TDP Kompetitif menawarkan program menarik, seperti DP minimal 20%, gratis asuransi sepanjang tenor (kombinasi) untuk seri Cortez CT dan Almaz SE selama periode Juli – Agustus 2020, dan tukar mobil lama dengan mobil Wuling melalui Wuling Finance ditambah mendapat free voucher bensin senilai Rp3.000.000 sudah termasuk pajak.

Program Wuling Finance lainnya adalah Program Smart Buying, dimana Wuling akan menawarkan program menarik dengan syarat hanya berlaku untuk tipe Almaz dan Cortez, DP minimal 20% dari harga OTR, 30% dari harga OTR diangsur selama 3 tahun, dan sisa hutang 50% dari harga OTR yang harus dibayarkan pada angsuran terakhir masa kredit.

Terdapat dua pilihan untuk 50% sisa hutang tersebut, diantaranya pelunasan langsung sisa 50% atau perpanjang masa kredit 2 tahun, tanpa tambahan biaya. Program menyenangkan lainnya adalah tukar mobil lama dengan mobil Wuling melalui Wuling Finance dan mendapatkan voucher bensin senilai Rp3.000.000 sudah termasuk pajak.

Promo menarik Wuling dapat dinikmati konsumen dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi diler Wuling terdekat atau kunjungi laman website wuling.id.

CM

(yao)