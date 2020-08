PERUSAHAAN apparel Adidas mendapat kecaman dan ancaman boikot terkait koleksi sepatu, hasil kerja samanya dengan Rapper Amerika Serikat (AS), Kanye West, yang dianggap menghina Islam. Kontroversi itu muncul setelah dua edisi terbaru sepatu olahraga Yeezy Boost dirilis dengan menggunakan nama malaikat agung dalam Islam.

Adidas mengumumkan sepatu baru Yeezy Boost 350 V2 Israfil dan Yeezy Boost 350 V2 Asriel pekan lalu, yang memiliki nama yang sama dengan malaikat yang bertugas meniup terompet Hari Kiamat dalam Islam.

Banyak pengguna Twitter kemudian mengkritik Kanye, yang memulai pembuatan koleksi sepatu Yeezy pada 2009, dan Adidas karena dianggap melakukan pelecehan terhadap Islam. Petisi pemboikotan juga diluncurkan untuk menekan Adidas agar mengubah nama sepatunya.

"Memberi nama sepatu dengan nama Malaikat Tuhan yang penting, dalam agama Islam, sangat tidak sopan," tulis salah satu pengguna Twitter, memperingatkan nama tokoh agama harus dijauhi dalam desain dan penamaan sepatu.

