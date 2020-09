BUENOS AIRES - Seorang pengajar di perguruan tinggi Argentina, yang mengatakan dia menderita gejala virus corona, pingsan saat mengajar di kelas online, dan meninggal tak lama kemudian.

Paola De Simone, yang mengajar politik dan hubungan internasional di Universidad Argentina de la Empresa, Buenos Aires, berbicara kepada murid-muridnya via Zoom ketika dia mulai mengalami masalah pernapasan yang parah. Para siswa meminta De Simone untuk memberikan alamat rumahnya agar mereka dapat memanggil ambulans, tetapi dia menjawab: "Saya tidak bisa".

Menurut laporan media lokal yang dilansir Sputnik, De Simone meninggal di rumah sakit pada Rabu (2/9/2020).

