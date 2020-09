CLEVELAND – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan calon Presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden terlibat perdebatan sengit terkait sejumlah isu utama, termasuk penanganan virus corona, angka kejahatan, dan masalah pajak Trump dalam debat pertama pemilihan presiden (Pilpres) AS 2020, Selasa (29/9/2020).

Digelar di tengah pandemi virus corona, acara debat di Cleveland, Ohio itu hanya dihadiri undangan yang terbatas, sekira 100 orang, sementara warga AS dapat menyaksikannya melalui televisi dan layanan streaming. Kedua kandidat juga tidak berjabat tangan di awal dan akhir debat demi mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Debat berlangsung panas dengan kedua kandidat saling mengejek, dan menyela pidato satu sama lain, menghadirkan suasana debat yang kacau. Moderator Debat, Chris Wallace berulang kali menegur kedua kandidat, terutama Trump, meminta mereka membiarkan lawan bicara tanpa disela.

Mengenai isu penangan virus corona, Biden mempertanyakan kepemimpinan Trump dalam menangani pandemi, yang telah memukul AS, dengan 7,1 juta kasus dan lebih dari 200.000 kematian.

“Presiden (Trump) tidak memiliki rencana. Dia tahu sejak Februari betapa serius penyebaran ini,” kata Biden.

Sementara Trump kembali menuding China sebagai biang keladi pandemi yang saat ini terjadi, dan membela penanganan pemerintahannya atas virus corona, mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang “baik”. Dia menuding Biden tak akan dapat melakukan pekerjaan yang sama baik dengannya dalam penanganan Covid-19.

“Anda tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan yang kami lakukan. Anda tidak memilikinya dalam darah Anda,” katanya.

Beberapa isu lain yang juga dibahas dalam debat perdana ini adalah mengenai ketegangan rasial yang saat ini terjadi di AS, mengenai pemilihan Pimpinan Mahkamah Agung AS, dan pemungutan suara via surat.

Debat Calon Presiden berikutnya akan digelar pada 15 Oktober, dan pada 22 Oktober 2020 sebelum kedua kandidat bertarung dalam pemungutan suara 3 November 2020.

