CLEVELAND – Dua kandidat presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan Joe Biden saling bertukar ejekan saat berbicara pada sesi sistem kesehatan AS, dalam debat perdana calon presiden, Selasa (29/9/2020) waktu setempat. Biden bahkan terdengar menyebut Trump sebagai “badut”.

Dalam sesi tersebut, Trump terus menyela saat Biden berbicara tentang Obamacare, sehingga sang mantan wakil presiden tampak kesulitan memberikan penjelasan. Tindakan Trump ini membuat moderator Chris Wallace berulang kali meminta Trump membiarkan Biden bicara.

BACA JUGA: Trump dan Biden Tak Jabat Tangan di Debat Perdana

Upaya Wallace rupanya tidak terlalu dipedulikan Trump yang terus bicara. Biden akhirnya berhenti bicara, dan mengatakan: “Apa Anda tahu apa yang badut ini lakukan?”, sebelum kembali menjelaskan mengenai rencana sistem kesehatannya, dan menyerang Trump, menuduhnya tidak punya keinginan membantu orang-orang yang membutuhkan perawatan kesehatan.

Sistem kesehatan yang digagas Presiden ke-44 AS, Barack Obama, atau yang dikenal sebagai Obamacare menjadi topik pembahasan yang panas dalam sesi tersebut.

Trump, yang sangat ingin menghapus Obamacare, mengatakan bahwa sistem itu adalah sebuah bencana, yang menghabiskan biaya terlalu besar. Dia menuduh Biden, yang ingin melanjutkan sistem tersebut, berusaha menerapkan sistem kesehatan ‘sosialis’ di AS.

BACA JUGA: Trump dan Biden Akan Berhadapan dalam Debat Pertama Pilpres AS

Di sisi lain, Biden berkeyakinan bahwa Obamacare sangat dibutuhkan agar warga AS bisa memiliki sistem kesehatan yang terjangkau. Dia menuding Trump tidak memiliki rencana mengenai sistem kesehatan.

Beberapa isu lain yang juga dibahas dalam debat perdana ini adalah mengenai ketegangan rasial yang saat ini terjadi di AS, mengenai pemilihan Pimpinan Mahkamah Agung AS, dan pemungutan suara via surat.

Debat Calon Presiden berikutnya akan digelar pada 15 Oktober, dan pada 22 Oktober 2020 sebelum kedua kandidat bertarung dalam pemungutan suara 3 November 2020.

(dka)