WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump dinyatakan positif Covid-19 dan akan menjalani karantina. Hal itu diumumkan Trump dalam cuitannyd di Twitter, Jumat (2/10/2020).

"Malam ini, @FOTUS dan saya dinyatakan positif COVID-19. Kami akan segera memulai proses karantina dan pemulihan. Kami akan melewati ini BERSAMA!," kata Trump di Twitter.

Sebelumnya, Trump dan istrinya telah menjalani karantina setelah salah satu staf terdekatnya, Hope Hicks dikonfirmasi positif Covid-19.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020