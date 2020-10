PERDANA Menteri Islandia Katrín Jakobsdóttir terlihat tetap tenang saat gempa berkekuatan 5,5 skala Richter mengguncang kediamannya dan menghentikan wawancara langsungnya dengan Washington Post.

Dalam video yang diunggah BBC, Jakobsdóttir tampak sedang berbicara mengenai pengujian virus corona ketika sekelilingnya berguncang keras membuatnya terkejut dan melihat sekitar.

“Ya Tuhan ada gempa bumi,” kata Jakobsdóttir kepada lawan bicaranya di kamera.

Namun, dia tidak butuh waktu lama untuk menenangkan dirinya, “Maaf , baru saja ada gempa bumi, wow... Yah ini Islandia,” lanjutnya sambil tertawa.

