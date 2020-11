NEW YORK CITY - Sejumlah pengunjuk rasa ditangkap di tengah protes pasca-Hari Pemilu melalui Manhattan yang dihadiri ratusan demonstran. Beberapa demonstra terlihat menyulut api dan bentrok dengan polisi yang menurunkan penjagaan ketat di daerah tersebut.

Unjuk rasa 'Hitung Setiap Suara' yang cukup besar yang dimulai di Manhattan pada Rabu (4/11/2020) sore berlanjut hingga malam hari, menarik sekira 400 atau 500 demonstran.

Meskipun aksi sebelumnya tampaknya berjalan tanpa insiden, dengan massa berkerumun di jalan-jalan sambil mengibarkan spanduk dan plakat-plakat, demonstrasi berubah menjadi lebih tegang saat malam tiba. Para pengunjuk rasa yang berkumpul di Taman Washington Square di Lower Manhattan disambut oleh "ratusan polisi" dan "formasi helikopter polisi".

