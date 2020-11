LONDON - Pangeran Harry mendapat dukungan penuh dari kakaknya Pangeran William dan ayahnya Pangeran Charles usai istrinya Meghan Markle mengalami keguguran pada Juli lalu. Dukungan ini diberikan melalui telepon atau panggilan video karena jarak antara anggota keluarga yang sangat jauh dan tidak bisa mengunjungi karena pandemi Covid-19.

Seorang sumber yang dekat dengan pasangan itu mengklaim Harry dan Meghan meluangkan waktu mereka secara pribadi untuk mengatasi kesedihan itu.

BACA JUGA: Duchess of Sussex Meghan Markle Ungkap Kisah Pilu Keguguran

Sebelumnya, The Duchess of Sussex mengungkapkan dirinya mengalami keguguran anak kedua selama musim panas di sebuah artikel di New York Times.

“Beberapa jam kemudian, saya berbaring di ranjang rumah sakit, memegang tangan suami saya. Saya merasakan kelembutan telapak tangannya dan mencium buku jarinya, basah karena kedua air mata kami. Menatap dinding putih dingin, mataku berkaca-kaca. Aku mencoba membayangkan bagaimana kita akan sembuh,” tulisnya, dikutip Daily Star.

BACA JUGA: Viral, Playboy Ini Bawa Enam Wanita yang Dihamilinya ke Pesta Pernikahan

Artikel di New York Times ini diyakini bisa mendorong para wanita lain yang mengalami keguguran bisa berani mengungkapkan pengalaman pahit itu. Pasangan ini memutuskan mengabari keluarga kerajaan dan Ratu Elizabeth II, tak lama usai kejadian itu.

“Ada kesedihan yang bisa dimengerti dalam keluarga,” kata seorang sumber yang dekat dengan Ratu kepada media.

(dka)