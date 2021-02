OTTAWA – Kanada pada Rabu (3/2/2021) telah menunjuk organisasi politik sayap kanan Amerika Serikat (AS) Proud Boys, sebagai entitas teroris. Kanada menjadi negara pertama yang menunjuk Proud Boys sebagai organisasi teroris.

Menteri Keamanan Publik Kanada, Bill Blair mengatakan keputusan itu dipengaruhi oleh "peran penting" Proud Boys dalam kerusuhan 6 Januari di gedung Capitol, Washington, DC. Blair mengatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan sejumlah informasi baru yang didapat pemerintah Kanada.

"Selama beberapa bulan terakhir, pada dasarnya sejak 2018, kami telah melihat peningkatan kekerasan untuk kelompok ini (the Proud Boys)," kata Blair sebagaimana dilansir BBC.

Blair menggambarkan adanya "ancaman yang berkembang dari ekstremisme kekerasan yang bermotivasi ideologis”, merujuk pada organisasi seperti Proud Boys.

Penunjukan tersebut memungkinkan aset Proud Boys untuk dibekukan, dan anggota kelompok tersebut dapat dituduh melakukan pelanggaran teroris jika mereka melakukan tindakan kekerasan.

Blair tidak menyebutkan berapa banyak anggota Proud Boys yang berada di Kanada, tetapi setidaknya dua warga Kanada teridentifikasi ambil bagian dalam kerusuhan di gedung Capitol di Washington, DC bulan lalu.

Proud Boys adalah organisasi beranggotakan pria kulit putih dengan paham anti-imigran yang didirikan pada 2016 oleh Gavin McInnes. Organisasi ini memiliki sejarah konfrontasi politik yang penuh dengan kekerasan.

Platform Proud Boys mencakup ide-ide yang dianut oleh mantan Presiden AS Donald Trump, libertarianisme, dan peran gender tradisional.

Trump sendiri menyebut Proud Boys selama debat Presiden AS pertama pada Oktober 2020.

Dua kelompok sayap kanan AS lainnya – Atomwaffen Division dan the Base - juga telah ditetapkan oleh Kanada sebagai entitas teroris, bersama dengan beberapa afiliasi dari kelompok Negara Islam (IS) dan Al Qaeda.

Sebanyak enam kelompok supremasi kulit putih dan neo-Nazi telah ditunjuk oleh entitas teroris di Kanada. Sebelum 2018, tidak ada kelompok semacam itu yang terdaftar sebagai ancaman teroris.

(dka)