BOCA CHICA - Prototipe Pesawat Luar Angkasa SN10 milik SpaceX meledak memunculkan kobaran api setelah melakukan uji terbang yang sukses. Pesawat itu sempat mendaki setinggi 10 kilometer ke langit dan melakukan pendaratan tegak, meski sedikit goyah, sebelum tiba-tiba meledak dengan dahsyat.

Uji terbang itu awalnya tampak berhasil, dengan Starship terlihat melayang setinggi sekira 10 kilometer dan melakukan manuver balik sebelum mendarat dengan perlahan. Pesawat terlihat berhasil bersandar pada landasan ketika api kecil terlihat di dasar pesawat.

BACA JUGA: Prototipe Starship SpaceX Meledak saat Mendarat, Begini Kronologinya!

Beberapa menit kemudian, pesawat itu hancur berkeping-keping, melontarkannya ke udara dan mengeluarkan bola api besar-besaran.

#SN10 reflew a lot quicker than any of us expected 🤯 that was insane!!!! So.... congrats and also RIP 🤷‍♂️😂 bye bye SN10, congrats on making history!!!! @spacex @elonmusk pic.twitter.com/FkDTa9ISRi — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) March 3, 2021