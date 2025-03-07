Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Roket Raksasa SpaceX Meledak di Langit!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |22:33 WIB
Roket Raksasa SpaceX Meledak di Langit!
Roket SpaceX meledak (AP)
A
A
A

FLORIDA - Roket raksasa Starship milik SpaceX dilaporkan meledak di langit. 

Laporan dari AP, puing-puing dari ledakan tersebut terlihat jatuh dari langit di atas Florida dan Bahama.

Roket raksasa Starship diluncurkan pada hari Kamis di Texas Selatan, tetapi kehilangan kontak beberapa menit setelah uji terbang karena pesawat antariksa itu jatuh dan pecah.

Roket tersebut mulanya berhasil lepas landas dan memisahkan dua bagiannya. Booster Super Heavy kemudian bisa kembali ke bumi dan ditangkap oleh lengan mekanis raksasa.

Masalah muncul usai 8 menit roket mengudara, bagian atas roket berputar tak terkendali sesaat sebelum memasuki ruang angkasa. Pusat kendali misi akhirnya kehilangan kontak dari roket tersebut.

