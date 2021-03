ONTARIO - Sebuah ledakan dahsyat mengguncang kota Ontario, California, Amerika Serikat (AS) mengirimkan awan berbentuk jamur yang menjulang tinggi di atas jalanan. Para pejabat mengatakan bahwa tumpukan kembang api yang disimpan tersulut dan meledak, menewaskan setidaknya dua orang.

Ledakan itu dilaporkan pada Selasa (16/3/2021) sore, dengan seorang warga merekamnya dalam video. Awan asap menyembur ke udara di atas area pemukiman kota.

Penduduk setempat lainnya mengatakan dia "mengira ada gempa", sementara seorang pengendara yang lewat melihat ledakan itu dari permukaan jalan, yang menurutnya terdengar seperti "pabrik kembang api" yang terbakar.

Had a violent shake at my house and thought an earthquake was going to start. But it also came with a loud boom. Looked outside and saw this... An explosion in Ontario? pic.twitter.com/HOk4SZ2NTK— William Tung (@W10002) March 16, 2021