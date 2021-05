MAKKAH – Pria yang ditangkap polisi di Makkah saat mencoba memasuki mimbar tempat Imam menyampaikan khotbah sebelum shalat Jumat di Masjidil Haram, diketahui membawa tongkat.

Menurut Arab News, pria itu terlihat mengacungkan tongkat dan dengan cepat ditangkap polisi. Saat ini sang pria sedang menjalani prosedur hukum.

"Sebuah insiden terjadi sebelumnya hari ini ketika seorang pria di Ihram berusaha memasuki mimbar Masjid Al Haram, Makkah ketika Syekh Baleelah sedang menyampaikan Khutbah, pria itu segera ditangkap oleh Petugas Keamanan Umum dan telah ditahan," menurut akun Twitter resmi Haramain Sharifain.

Sang pria dilaporkan membawa senjata sambil berlari menuju Khotib.

Hingga saat ini belum diketahui apa motif atau alasan di balik penyerangan itu.

VIDEO: Attempt by a man to approach the Khateeb during Jumu’ah Khutbah was thwarted by security officials on Friday pic.twitter.com/mFrNu5iUt6 — Haramain Sharifain (@hsharifain) May 21, 2021