WASHINGTON - Kapal perang Amerika Serikat (AS) gagal mencegat target uji rudal balistik jarak menengah. Hal ini diungkapkan Badan Pertahanan Rudal AS (MDA), yang tidak mengungkapkan lokasi pengujian senjata.

"Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mendemonstrasikan kemampuan kapal Aegis yang dikonfigurasi untuk pertahanan rudal balistik untuk mendeteksi, melacak, melibatkan, dan mencegat target rudal balistik jarak menengah" dengan salvo dua Standard Missile-6 (SM-6) Rudal ganda II,” terang badan tersebut menjelaskan lebih lanjut dalam pernyataan pada Sabtu (29/5).

"Namun, intersepsi tidak tercapai," tambahnya seperti dikutip dalam laporan media lokal tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang keadaan dan aspek lain dari sistem pertahanan udara. Beberapa laporan mengidentifikasi lokasi umum pengujian yakni di Samudra Pasifik di dekat Hawaii.

Menurut laporan tersebut, pejabat program juga menegaskan mereka telah memulai penyelidikan atas penyebab masalah yang mungkin mencegah penyadapan yang berhasil dan akan menganalisis hasilnya.

MDA, badan yang beroperasi di bawah Departemen Pertahanan AS, secara rutin melakukan uji coba pertahanan rudal. Adpaun yang terbaru ini dilakukan bekerja sama dengan Angkatan Laut AS.

(Baca juga: Ngeri, 88 Politisi Tewas Ditembak di Masa Pemilihan)



Meskipun sebelumnya telah melakukan uji intersepsi yang berhasil menggunakan berbagai jenis rudal SM-6, kegagalan terbaru ini terjadi ketika sistem pertahanan rudal anti-udara AS terbukti sangat tidak efektif terhadap rudal, roket, dan drone yang digunakan terhadap fasilitas militer AS dan sekutu di Timur Tegah (Timteng), khususnya di Arab Saudi dan Irak.

Insiden ini terjadi hampir seminggu setelah Kepala Komando Pusat AS (CENTCOM) Jenderal Marinir Frank McKenzie mengemukakan kekhawatiran yang berkembang dari para penguasa Saudi yang lalim dalam menghadapi serangan udara pembalasan yang meningkat oleh pasukan Yaman di tengah kegagalan berulang dari sistem rudal anti-udara Patriot yang dipasok AS di kerajaan Teluk Persia.

"Saya pikir mereka ingin diyakinkan bahwa mereka akan dibantu jika mereka diserang oleh Iran, dan mereka menginginkan bantuan melawan serangan yang terus berlanjut," klaim jenderal tertinggi AS di Timteng itu.

Komandan selanjutnya menyarankan bahwa dukungan AS untuk monarki tidak hanya tentang peralatan militer AS seperti sistem rudal Patriot Amerika.

(Baca juga: Komunitas Yahudi Gotong Royong Bantu Pengusaha Muslim yang Bisnisnya Terancam Bangkrut)

"Poin yang saya buat hari ini dan kami terus membuatnya sepanjang waktu adalah: Sebenarnya bukan jenis peralatan yang ada di sini, ini memaksimalkan penggunaan lebih dari 20 baterai Patriot yang Anda miliki yang dapat dioperasikan dengan kami, memaksimalkan kemampuan itu, sehingga jika terjadi masalah, kami pasti dapat kembali dengan sangat cepat untuk membantu teman-teman Saudi kami,” ungkap McKenzie menekankan saat berkunjung ke monarki kaya minyak pada 23 Mei lalu.

Merujuk pada ketakutan Saudi lebih lanjut dalam perang agresi mereka yang kalah melawan tetangganya Yaman, McKenzie juga menyebutkan serangan balasan Yaman yang berhasil terhadap minyak kerajaan dan fasilitas militer.

"Mereka terus-menerus dibombardir dari Yaman, dengan berbagai rudal balistik, rudal jelajah, dan UAS kecil (sistem udara tak berawak) yang sangat mereka khawatirkan. Kami ingin membantu mereka dengan itu," klaim komandan CENTCOM.

Dia juga berjanji kepada sekutu diktator Saudi bahwa Washington akan terus mempertahankan kehadiran militernya yang besar di negara itu.

Sistem pertahanan anti-udara AS juga terbukti tidak efektif dalam menghadapi serangan roket yang terus-menerus terhadap instalasi militer mereka di seluruh Irak oleh kelompok perlawanan lokal yang berusaha mengakhiri kehadiran militer AS di negara itu setelah Washington memerintahkan pembunuhan teror terhadap militer senior Iran dan Irak. komandan di dekat bandara Baghdad pada Januari 2020.

Menyusul serangan teroris AS, pasukan IRGC Iran meluncurkan lebih dari selusin rudal balistik ke pangkalan militer al-Asad yang diduduki AS di Irak, mencetak serangan presisi - tanpa deteksi apa pun oleh sistem pertahanan udara AS - yang menghancurkan pangkalan tersebut oleh pasukan AS. pengakuan pejabat AS dan outlet media arus utama.