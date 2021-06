DENPASAR - Video pesta seks warga negara asing (WNA) yang tersebar melalui media sosial (medsos) TikTok menggemparkan warga Bali. Aparat pun turun tangan untuk melakukan penyelidikan.

Ada dua video syur yang tersebar. Video pertama diperankan empat bule, terdiri tiga laki-laki dan satu perempuan.

Sedangkan video kedua diperankan oleh lima peserta. Terdiri tiga bule laki-laki dan dua perempuan, yaitu satu bule dan satu warga lokal.

Video kedua disertai judul "Welcome to our new porn vila". Diduga kuat vila yang dipakai untuk menggelar pesta seks itu berada di Canggu, Kuta, Utara, Badung.

Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara dikonfirmasi mengatakan masih melakukan penelusuran terkait.

"Kita masih mencari dan kroscek-kroscek info itu dan baru baca di medsos. Katanya itu di Canggu. Kita, masih cari kira-kira di mana. Kita tanya-tanya dulu termasuk dari aparat Desa Dinas dan Desa Adat. Kita masih cari, nanti kita info lagi," katanya.

Kanit Reskrim Polsek Kuta Utara Iptu Made Purwantara belum mengetahui adanya video itu dan akan dilakukan pengecekan dulu. "Saya belum monitor, saya akan kroscek dulu, nanti akan dikonfirmasi kembali," ujarnya.

(erh)