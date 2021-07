NEW YORK - Juara dunia bertahan Joey Chestnut memecahkan rekor dunianya sendiri pada Minggu (4/7). Dia berhasil melahap 76 hot dog dan roti dalam 10 menit selama Kontes Makan Hot Dog Internasional Nathan yang Terkenal.

Ini adalah ke-14 kalinya pemakan hot dog peringkat teratas di dunia memenangkan gelar dalam 15 tahun terakhir, turun 26 kali lebih banyak dari peringkat kedua Geoffrey Esper dan satu lebih banyak dari yang diraih Chestnut tahun lalu.

Di bagian wanita, Michelle Lesco, peringkat kesembilan secara keseluruhan, meraih kejuaraan pertamanya setelah mengkonsumsi 30 3/4 hot dog dan roti, 6 3/4 lebih banyak dari runner-up Sarah Rodriguez.

Miko Sudo, juara bertahan tujuh kali, tidak ikut bertanding tahun ini karena sedang menunggu kelahiran anak pertamanya akhir bulan ini. Sudo memecahkan rekor wanita pada 2020 ketika dia makan 48,5 hot dog dan roti.

Acara tahunan Fourth of July berlangsung di depan penonton di Coney Island, New York, Amerika Serikat (AS).

Tahun lalu, kontes ini diadakan di lokasi pribadi untuk media karena pandemi coronavirus.

Menurut Nathan, legenda mengatakan jika kontes pertama dari jenisnya diadakan pada 4 Juli 1916, ketika empat imigran berkompetisi untuk menunjukkan betapa patriotiknya mereka dengan memakan hot dog di stand Nathan di Coney Island.

Kontes tersebut baru tercatat sejak 1972.

