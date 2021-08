Masa pandemi yang belum juga usai menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Namun di tengah ketidakpastian tetap berpikir positif adalah hal yang utama, demi yang terbaik untuk diri kita, keluarga bagi lingkungan sekitar.

Dengan semangat itu, tentunya setiap orang berhak menentukan produk terbaik untuk dikonsumsi. Apalagi dalam masa pandemi ini masyarakat lebih aware mengenai kesehatan, isu sosial dan lingkungan. Setiap orang memilih produk tak hanya dari kualitas tetapi juga dalam upaya menunjukkan empati pada sesama.

Riset PricewaterhouseCoopers yang bertajuk “The Global Consumer: Changed for Good” mengungkapkan bahwa selama pandemi, 86 persen responden Indonesia menyatakan mereka menjadi lebih peka terhadap isu-isu lingkungan, yang akhirnya turut mempengaruhi keputusan orang dalam memilih produk.

Sementara, riset lainnya yang berjudul “WhoCares? WhoDoes? 2020” dari lembaga konsumen Kantar juga menunjukkan bahwa jumlah konsumen yang lebih peduli terhadap produk ramah lingkungan di Indonesia telah meningkat 112 persen dari 2019 ke 2020.

Foto: Unilever

Tak hanya soal ketertarikan konsumen terhadap produk ramah lingkungan, tetapi juga riset lain menunjukkan kini masyarakat juga memilih produk berdasarkan isu sosial dan rasa empati yang tinggi. Riset dengan judul “Adapting to the New Normal in Indonesia” yang dilakukan oleh Deloitte menunjukkan 29 persen konsumen Indonesia kini memiliki rasa empati yang lebih tinggi sehingga memilih produk-produk dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap isu sosial.

Untuk itu, melalui kampanye Every U Does Good atau Setiap U Beri Kebaikan, Unilever Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi heroes dengan cara berbuat baik dan menyebarkan kebaikan dengan cara-cara yang sederhana.

Every U Does Good ini digagas Unilever Indonesia dengan mengajak konsumen memilih brand yang baik dan memberikan manfaat positif bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa.

Tak hanya itu, Unilever Indonesia pun turut mengedukasi masyarakat dengan melihat empat hal dalam memilih produk, yaitu: sumber bahan baku, apakah bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut berasal dari sumber yang bertanggung jawab, apakah produk tersebut memberikan manfaat sosial atau manfaat kepada masyarakat, apakah produk tersebut memiliki upaya pelestarian lingkungan, dan apakah produk tersebut memiliki purpose yang nyata.

Foto: Unilever

Berdasarkan empat hal tersebut, Unilever Indonesia terus berkomitmen menjadi perusahaan yang purpose-led dan future-fit, percaya bahwa bisnis seharusnya mampu menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang dihadapi dunia, termasuk permasalahan lingkungan dan sosial. Brand nya pun telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, di mana setiap memiliki tujuan untuk menyebarkan kebaikannya masing-masing.

Ada 16 brand Unilever Indonesia dalam Every U Does Good dengan tujuan mulia sebagai pendorong kebaikan, yaitu Rexona, Sariwangi, Sunsilk, Pepsodent, Sunlight, Rinso, Clear, Lifebuoy, Vaseline, Wall’s, Bango, Glow & Lovely, Love Beauty Planet, Buavita, Royco, dan Dove. Cerita lebih lengkapnya bisa di cek di website Unilever Indonesia: https://www.unilever.co.id/about/setiap-u-beri-kebaikan/

Dengan memilih produk yang memiliki tujuan kebaikan, maka konsumen juga bisa menjadi heroes, karena secara langsung juga turut berkontribusi dalam upaya-upaya berkelanjutan untuk memberikan dampak baik kepada lingkungan dan masyarakat.

Selain edukasi untuk lebih bijak memilih produk yang memberikan kebaikan, kampanye “Setiap U Beri Kebaikan” juga menggelar program pencarian “Every U Does Good Heroes” untuk menemukan sepuluh orang yang sejalan dengan Unilever, memiliki purpose kuat bagi lingkungan dan masyarakat. Mulai September 2021, peserta yang mendaftar pada program ini (melalui situs www.unilever.co.id) akan berkesempatan mendapatkan micro grant dan rangkaian pembekalan yang bermanfaat, termasuk dari sederetan mentor inspiratif.

Unilever percaya “the power of brand with purpose dan people with purpose” atau brand yang memiliki tujuan mulia, dengan orang-orang yang juga memiliki tujuan mulia akan bisa membawa perubahan yang baik bagi masyarakat dan lingkungan. So, let’s do good for the world #EveryUDoesGood #SetiapUBeriKebaikan!

