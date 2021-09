JAKARTA- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Gerakan Nasional Literasi Digital (GLND) Siberkreasi sedang memperkuat edukasi literasi digital. Menciptakan ruang digital yang inklusif merupakan salah satu agenda penting dalam transformasi digital di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan ruang digital yang inklusif yakni dengan cara penguatan literasi digital di kalangan penyandang disabilitas. Hal ini ditujukan agar seluruh elemen masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk berkontribusi di ruang digital, termasuk penyandang disabilitas.

Koordinator Program Literasi Digital Kementerian Kominfo RI sekaligus wakil ketua GNLD Siberkreasi, Rizki Amelia mengatakan riset joint partnership Australia dan Indonesia mengungkap bahwa penyandang disabilitas di Indonesia memiliki pendidikan yang tidak layak serta keterbatasan akses publik khususnya di era transformasi digital saat ini.

BACA JUGA : PPKM : Pekan Pelaku UMKM Makin Cakap Digital, Kolaborasi Kominfo dengan Mitra Jejaring Siberkreasi untuk Pelaku UMKM Indonesia

“Merespon hal tersebut, maka Kementerian KOMINFO melalui program literasi digital nasional memandang perlunya penguatan edukasi literasi digital bagi penyandang disabilitas,” ujar Rizki dalam di Sesi Panel Diskusi “Digital Literacy for Disabilites: Digital Literacy for Disabilities: Empowering Uniqueness into Strength” Southeast Asia Internet Governance Forum di Bali International Convention Center, pada Rabu (1/9/2021).

Dalam memperkuat edukasi literasi digital khususnya bagi penyandang disabilitas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreas mengimplementasikan melalui berbagai program seperti kelas podcast, webinar literasi digital, kelas produksi konten (fotografi dan videografi).

Rizki menambahkan pihaknya telah membuat kurikulum literasi digital khusus bagi penyandang disabilitas dengan berbasis empat pilar literasi digital yaitu digital skills, digital culture, digital ethics dan digital safety.

“Dua tahun belakangan ini, kami telah melaksanakan penguatan literasi digital bagi penyandang disabilitas bekerjasama dengan berbagai multistakeholders seperti kegiatan kami bersama KEMENDIKBUD berupa webinar strategi pembelajaran peserta didik teman tuli selama pandemi. Selanjutnya, program kolaborasi dengan mitra jejaring GNLD Siberkreasi berupa webinar peluang kerja bagi difabel serta berbagai kegiatan lainnya,” ucapnya.

Perlu diketahui, kolaborasi multistakeholders adalah kunci utama dalam mewujudkan ruang digital yang inklusif. Oleh karena itu, melalui SEA-IGF 2021 ini, Kementerian KOMINFO mengajak berbagai pihak untuk turut serta dalam mewujudkan ruang digital yang inklusif dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian KOMINFO bersama GNLD Siberkreasi.

CM

(yao)