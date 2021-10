JAKARTA- Billy Lukito Joeswanto adalah CEO dari PT. Jasa Web Indonesia yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 22 April 1989. Kini memiliki tiga kantor yaitu kantor pusat di Surabaya dan kantor cabang di Denpasar dan Jakarta.

Awal mula perusahaan yang didirikan oleh Billy tidak langsung besar. Perjalanannya dimulai ketika Billy yang masih kuliah untuk menempuh Sarjana Komputer yang aktif mengembangkan perusahaan startup sejak 2010. Berkat ketekunannya usaha yang dijalankan pun terus dipercaya banyak klien baik dari teman dan teman.

Perkembangan yang signifikan pun membuahkan hasil dengan klien yang semakin banyak dari taraf nasional seperti BUMN dan masih banyak lainnya. Perusahaan pertamanya ini barulah dibuka dengan memodifikasi kontainer bekas di atas lahan gudang milik ayahnya.

Kantor yang nyaman dengan volume 20 feet pun menjadi ruang kerja yang membuahkan hasil, juga berkat konsistensi yang dilakukan dengan tekad besar.

Pedoman dari Charles Darwin yakni, “bukan makhluk yang terpandai atau terkuat yang bisa bertahan hidup melainkan makhluk yang dapat beradaptasi yang bisa” pun diterapkannya.

Bagi Billy Joeswanto mampu beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan calon klien adalah kunci kesuksesan. Pengusaha di bidang IT ini pun mengemban kewajibannya untuk terus belajar dan beradaptasi dalam menciptakan teknologi yang memenuhi kebutuhan klien.

Khususnya di era pandemi seperti sekarang, di mana kendala saat melakukan WFH seringkali muncul. Misalnya saja masalah pada bagian HR yang berhubungan dengan daftar absensi atau perekrutan.

Ketika perusahaan atau Anda sebagai pemilik bisnis tidak segera menanganinya dengan cepat dapat terjadi kekacauan internal. PT. Jasa Web Indonesia milik Billy Joeswanto menyiapkan Jasa ERP software manajemen perusahaan untuk berbagai jenis bisnis.

Software manajemen berbasis cloud ini memiliki cakupan layanan yang sangat luas. Mulai dari bagian HR yang meliputi absensi, perekrutan, dan penggajian. Sedangkan untuk bagian produksi memudahkan pengaturan jadwal produksi, hasil produksi.

Khusus bagian inventory akan dimudahkan dalam pencatatan FIFO (First In First Out) dan juga rata-rata produk keluar hingga pengadaan atau purchasing. Pada bagian accounting ada juga manajemen soal laporan keuangan dan pengaturan pajak perusahaan.

Sedangkan untuk penjualan, Jasa ERP juga memproduksi aplikasi yang fleksibel. Penjualan dengan berbagai media seperti marketplace hingga website pun semua terintegrasi.

Soal keamanan tentunya juga telah dipertimbangkan. Ada beberapa lapisan keamanan seperti face recognition, GPS, tipe keamanan lain yang sebelumnya telah diriset. Anda sebagai pemilik bisnis pun dapat merasa aman akan semua data perusahaan.

Kembangkan Bisnis Anda dengan Produk Jasa Web dan Jasa Branding

Billy Joeswanto tidak berhenti berkembang dan berinovasi, selain software ERP ada juga produk lainnya yaitu Jasa Web. Pembuatan website kini dibutuhkan untuk menciptakan citra perusahaan atau sebagai sarana berdagang.

PT. Jasa Web Indonesia pun memberikan produk pembuatan website baik itu e-commerce atau company profile. Website yang dibuat bisa diintegrasikan dengan marketplace dan juga ERP.

Tidak cukup dengan Jasa Web saja, Billy juga menciptakan Jasa Branding yang meliputi pembuatan desain logo, company profile dan kebutuhan yang berhubungan dengan media sosial.

Jika ingin produk inovatif yang mampu menangani kebutuhan internal sampai eksternal perusahaan, PT. Jasa Web Indonesia dari Billy Lukito Joeswanto merupakan pilihan yang tepat. Anda akan mampu menyelaraskan perusahaan di era pandemi dengan bantuan teknologi.

