INGGRIS - Mendiang Putri Diana dilaporkan "berani" bertengkar sengit dengan Camilla terkait perselingkuhannya dengan Pangeran Charles di sebuah pesta.

Mendiang Putri Diana mengkonfrontir Camilla atas perselingkuhannya dengan Pangeran Charles di sebuah pesta untuk memberi tahu Duchess of Cornwall itu jika dia menginginkan suaminya.

Hal ini terungkap dalam sebuah buku baru ‘Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan’, yang ditulis penulis kerajaan Christopher Andersen. Buku ini mengklaim Diana berbicara kepada Camilla tentang perselingkuhannya dengan suaminya yang membuat sang putri menangis.

Diana diduga mengejutkan Pangeran Charles dengan menemaninya ke pesta ulang tahun untuk saudara perempuan Camilla, Annabel pada tahun 1989.

Konfrontasi yang dilaporkan terjadi setelah Diana menemukan Charles dengan Camilla dan tamu pria lainnya di lantai bawah di sebuah pesta.

Dengan berani, Diana memberi tahu suaminya dan tamu pria untuk kembali ke pesta.

"Saya hanya akan berbicara sebentar dengan Camilla,” terang Diana kala itu. Kemudian Charles diduga pindah ke lantai atas dengan wajah pucat pasi.

Camilla awalnya diduga menyangkal ada yang terjadi dengan Charles. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan!,” ujar Camilla. Buku itu mengklaim Camilla kemudian melakukan serangan dengan menuduh Diana menghentikan Charles untuk melihat putranya, Pangeran William dan Pangeran Harry. Namun, hal ini tidak membuat Diana ciut. Dia semakin berani mengatakan jika Charles tahu di mana putra-putranya berada dan selalu bebas menghabiskan waktu bersama mereka. Camilla dikatakan tidak menyesal dengan situasi tersebut dan terus membesarkan William dan Harry muda. Buku mengejutkan itu mengklaim bahwa dia melanjutkan untuk memberi tahu Diana jika Diana sudah mendapatkan semua yang diinginkan. “Kamu membuat semua pria di dunia jatuh cinta padamu, dan kamu punya dua anak yang tampan. Apa lagi yang Anda inginkan?,” terang Camilla. Dengan tegas Diana menjawab: "Saya ingin suami saya!" Andersen menulis bahwa Diana meninggalkan pesta dengan menangis sangat hebat dan marah ke Charles. Diana dan Charles kemudian bercerai pada 1996. Melalui wawancara dengan Martin Bashir dari BBC, Diana mengatakan ada tiga orang dalam pernikahannya. Ungkapan ini mengacu pada Camilla. Camilla dan Charles akhirnya menikah dalam upacara sipil pada 2005.